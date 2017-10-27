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Культура

29 октября в Пскове состоится очередной показ нового спектакля «Старик»

Третий премьерный показ спектакля по пьесе Максима Горького «Старик» состоится 29 октября в 18:00 на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

В главной роли выступит ведущий актёр московского театра на Таганке, народный артист России Александр Трофимов. Первые показы нового спектакля, которые состоялись 21 и 22 октября, прошли при аншлаге. Театральный критик, эксперт «Золотой маски» Андрей Пронин дал высокую оценку постановке, назвал работу режиссёра Анны Потаповой красивой и сложной.

Отметим, что «Старика» покажут в ноябре ещё и в Минусинске в рамках Федерального проекта «Большие гастроли». Спектакль также вошёл в репертуар Псковского театра.

Приобрести билеты рекомендуется заранее. Это можно сделать на сайте театра, а также в кассе на улице Пушкина, 13.

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