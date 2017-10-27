В Псковском районе прошла конференция юных исследователей

22:16, 27 октября 2017, ПАИ

В Псковском районе прошла конференция юных исследователей окружающей среды и участников туристско-краеведческого движения «Отечество». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковского района, среди участников этой конференции - учащиеся из Карамышевской, Москвинской, Писковской, средних школ, Тямшанской гимназии. Всего на суд жюри было представлено 6 исследовательских работ.

В своих работах школьники рассказывали о своих знаменитых предках, изучали истории исчезнувших деревень своей малой Родины, создавали сайт экскурсий по Снетогорско-Муровицкому памятнику природы, изучали историю Ганзы и особенности псковских диалектизмов. Победители и призеры районной конференции «Отечество» рекомендованы для участия в областном этапе Всероссийской конференции.