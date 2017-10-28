29 октября привику от гриппа можно сделать у магазина «Лента»

12:58, 28 октября 2017, ПАИ

Псковская городская поликлиника продолжает выездную вакцинацию против гриппа. Как сообщили Псковскому агентству информации в учерждении, 29 октября с 10:00 до 14:00 часов прививку можно сделать по адресу: Рижский проспект, 96 Б - около магазина «Лента».

Прививки проводятся бесплатно. Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ. При себе необходимо иметь паспорт.

Возможна организация прививок по месту работы. Телефон приемной главного врача 53-49-42. Заместитель главного врача по профилактической работе Торгашева Оксана Егоровна 53-62-14.