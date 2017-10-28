ФК «Псков-747» в гостях одолел смоленский клуб ЦРФСО

09:36, 28 октября 2017, ПАИ

27 октября в матче 15-го тура зоны «Запад» ПФЛ ФК «Псков-747» в гостях одолел смоленский клуб ЦРФСО, сообщает rabochy-put.ru.

Счет на экваторе первого тайма открыл полузащитник из Пскова Николай Шиков. В середине тайма второго «Псков-747» упрочил лидерство – мяч в свои ворота забил полузащитник смолян Илья Максименков. Максимум на что хватило сил у смолян – забить в конце матча один гол. Это сделал Кирилл Плотников.

Таким образом, ЦРФСО проиграл третий матч подряд. У смоленской команды осталось 12 очков. ЦРФСО делит 10-11-е места с клубом «Луки-Энергия», который провел на матч меньше.

