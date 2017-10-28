Православные отмечают Дмитриевскую родительскую субботу

11:27, 28 октября 2017, ПАИ

28 октября – Дмитриевская родительская суббота, день всеобщего поминовения усопших воинов, погибших за веру и отечество. Вспоминают в этот день в Церквях и всех, скончавшихся внезапно, то есть не получивших перед смертью молитвенного напутствия в жизнь вечную.

В этот день также принято посещать могилы родных. В церквях и на кладбищах служат панихиды. Если у кого-то нет возможности в Дмитриевскую родительскую субботу посетить храм или кладбище, то можно дома помолиться и помянуть близких.