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Общество

Православные отмечают Дмитриевскую родительскую субботу

28 октября – Дмитриевская родительская суббота, день всеобщего поминовения усопших воинов, погибших за веру и отечество. Вспоминают в этот день в Церквях и всех, скончавшихся внезапно, то есть не получивших перед смертью молитвенного напутствия в жизнь вечную.

В этот день также принято посещать могилы родных. В церквях и на кладбищах служат панихиды. Если у кого-то нет возможности в Дмитриевскую родительскую субботу посетить храм или кладбище, то можно дома помолиться и помянуть близких.

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