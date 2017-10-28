Псковичей-владельцев маломерных судов предупреждают об опасности

10:05, 28 октября 2017, ПАИ

Для подавляющего большинства маломерных судов с наступлением холодов навигация заканчивается. Однако некоторые судоводители продолжают выходить в плавание до становления льда и могут оказаться в условиях, приводящих к обледенению судна. Обледенение - явление крайне опасное, так как приводит к потере остойчивости судна, и, если не принять своевременных мер по его освобождению ото льда, опрокидывание судна неизбежно, напоминают в ГУ МЧС России по Псковской области.

Обледенение судов происходит при температурах наружного воздуха ниже 0 градусов Цельсия и при температурах забортной воды ниже 8 градусов Цельсия. Сильное обледенение может иметь место при плавании в штилевую погоду с температурой воздуха от 1 до минус 5 градусов и происходит в результате сильного парения, тумана или переохлажденных осадков.

В случае падения человека в холодную воду наступает переохлаждение тела, и шансов спастись становится меньше. Поэтому перед выходом на воду нужно тщательно проверять техническое состояние своего судна, его укомплектованность спасательными средствами и другими предметами снабжения в соответствии с установленными нормами. Спасательные жилеты должны быть обязательно надеты как на пассажиров, так и на судоводителя, а не храниться под сиденьями и в труднодоступных местах судна.

Если всё же случилась беда, необходимо соблюдать простые правила:

- оказавшись в холодной воде, постарайтесь зацепиться за какую-нибудь точку опоры;

-не делайте резких движений, подавите в себе внутреннюю панику. Через 30-40 секунд вы перестанете остро чувствовать холод, почувствовав лёгкое внутреннее тепло;

- постарайтесь освободиться от тяжёлой верхней одежды, оставьте на себе нижнее бельё, носки, перчатки, головной убор. Помните: от 40 до 60 процентов тепла уходит через голову, поэтому не снимайте головной убор, даже мокрый. В холодной воде сила кистей рук и ступней ног снижается в несколько раз.

Оказавшись в воде, оцените обстановку. Что лучше для вас: плыть к берегу или держаться за лодку и ждать помощи, или дрейфовать вместе с лодкой и в удобном месте выбраться на берег. Если вы приняли решение плыть самостоятельно, не делайте резких движений, следите за дыханием (оно должно быть ровным).

Постоянно контролируйте направление вашего продвижения, иначе дистанция до спасительного берега может значительно увеличиться. ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» настоятельно рекомендует судоводителям маломерных судов не выходить в плавание при условиях, способствующих обледенению, чтобы исключить неоправданный риск, быть предельно осторожным и не подвергать свою жизнь и жизнь пассажиров опасности.