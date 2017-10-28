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Общество

Прогресс оставит без работы 3 миллиона россиян

Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов сообщил, что в ближайшее время без работы могут остаться около 3 млн россиян, которым для продолжения карьеры не хватит образовательных навыков, пишет газета «Известия».

«На рынке труда должно будет оказаться около 3 млн человек, которые будут не востребованы и будут заменены новыми информационными технологиями», — заявил Абызов, добавив, что в группе риска оказались женщины в возрасте 45–55 лет — бухгалтеры, юристы, работники кадровых служб или административные сотрудники.

По словам министра, государство пока не готово предложить решение данной проблемы из-за специфики «среды».

«Нам их переучить и дать им новую профессию гораздо труднее, чем сделать это по отношению к молодым людям. И к этому вызову мы сейчас должны готовиться», — добавил Абызов.

Министр подчеркнул, что решением проблемы перепрофилирования этого человеческого капитала государству необходимо заниматься совместно с бизнесом, чтобы узнать потребности рынка в новых профессионалах.

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