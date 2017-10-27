27-летнюю девушку, пропавшую летом, разыскивают в Псковской области

10:34, 28 октября 2017, ПАИ

В Псковской области разыскивается Цветкова Наталья Анатольевна 1990 года рождения. Последний раз ее видели 10 июня на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района. До настоящего времени местонахождение Цветковой неизвестно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Была одета в матерчатые штаны в черно-белую полоску, желтую футболку, серую куртку, коричневые резиновые сапоги. При себе у Цветковой были полиэтиленовый пакет, белые туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении девушки, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.