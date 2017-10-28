Предстоящей ночью страны ЕС перейдут на зимнее время

10:40, 28 октября 2017, ПАИ

В ночь на воскресенье, 29 октября, Прибалтика переходит на зимнее время. Европейцы переведут стрелки на один час назад. На зимнее время переходят все страны Европейского союза в соответствии с директивой Еврокомиссии, поскольку для обеспечения согласованной работы внутреннего рынка на всей территории ЕС действуют единый день и время начала и конца летнего времени, сообщают СМИ.

В разных странах Евросоюза переход на зимнее время осуществляется в разное время, так как переход привязан к Гринвичскому среднему времени (GMT). Поэтому жители Великобритании перевод часов осуществят в два часа ночи, а жители Германии, Франции и Италии — в три часа ночи. Россия отказалась от перехода на зимнее или летнее время с 2011 года, поэтому с 29 октября и до весны московское время будет на один час опережать время в прибалтийских странах.

Весной страны ЕС вернутся к летнему времени: в последнее воскресенье марта стрелки часов должны быть переведены на час вперед.