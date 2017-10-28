Инфоцентр псковского УМВД предоставляет справки о наличии или отсутствии судимости
Информационный центр УМВД России по Псковской области предоставляет государственную услугу МВД России по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования в электронном виде, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Необходимость получения справки обусловлена ограничениями на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, связанными с судимостью и предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации. Для работников ряда организаций, осуществляющих данную деятельность, в которых действует договорная система принятия на работу, необходимо ежегодное получение данной справки.
Также справка о наличии (отсутствии) судимости может понадобиться:
- для поездки в другие страны;
- при трудоустройстве в государственные и частные учреждения;
- при оформлении гражданства и вида на жительство;
- для оформления усыновления или опекунства;
- для сотрудничества с финансово-кредитными структурами;
- в ряде других случаев.
Заявление в электронном виде по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости можно подать:
- через Единый портал государственных услуг сети Интернет - www.gosuslugi.ru;
- через Центр обслуживания по подтверждению учетных записей пользователей Единой системы идентификации и аутентификации, расположенный в ИЦ УМВД России по Псковской области.
В Центре обслуживания по подтверждению учетных записей пользователей Единой системы идентификации и аутентификации, размещенном в Информационном центре УМВД России по Псковской области, квалифицированные и подготовленные сотрудники проведут регистрацию «личного кабинета» на Едином портале государственных услуг с последующим подтверждением учетной записи пользователя и подачей заявления на получение государственной услуги за 15-30 минут.
При себе необходимо иметь паспорт; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); мобильный телефон.
Центр обслуживания расположен по адресу: Псков Октябрьский проспект, дом 48, подъезд № 3 со стороны Иркутского переулка, напротив комплекса «Простория».
Время приема: понедельник – пятница с 9:00 до 12:00, суббота и воскресенье – выходные дни.
Указанную государственную услуги в электронном виде также окажут в МФЦ по адресам: Псков, Белинского, 77а; Великие Луки, Ставского, 70.