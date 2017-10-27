Житель Челябинской области украл продукты из магазина в Пскове

13:00, 28 октября 2017, ПАИ

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал молодого человека, подозреваемого в хищении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице Гагарина поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего жителя Челябинской области, который похитил из магазина продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.