Патриарх Кирилл назвал количество прихожан русской православной церкви

15:44, 28 октября 2017, ПАИ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что паства Русской православной церкви Московского патриархата по всему миру составляет около 180 млн человек, пишет информагентство РИА Новости.

26 октября священнослужитель прибыл с визитом в Румынию. Он принял участие в торжествах по случаю десятилетия интронизации патриарха Румынского Даниила. В ходе мероприятия патриарх Кирилл передал верующим этой страны ковчег с частицей мощей Серафима Саровского — одного из самых известных православных святых.

Патриарх отметил возрождение Русской православной церкви после десятилетий преследования со стороны советской власти и назвал происходящее чудом.