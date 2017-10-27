0
17:02
Полпред президента в СЗФО пообещал разобраться в ситуации с наличием двух газет «Из рук в руки» в Пскове
11:40
Депутаты разрешили «Псковским теплосетям» взять очередной овердрафтный кредит для получения оборотных средств
17:52
Директор Псковской ГРЭС прокомментировал сообщение о вывозе оборудования со станции
11:38
Кредит вам в помощь
11:32
Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок томатов с 1 ноября
09:40
Минфин разработает минимальные цены на алкоголь по формуле
16:15
Приключения «электроника»
Еще новости
Экономика

В России запретили госзакупки импортной огнезащитной одежды

В России запретили госзакупки импортной огнезащитной одежды. Об этом сообщается в постановлении правительства, размещенном на сайте кабинета министров.

Исключение сделано только для товаров, произведенных в странах ЕАЭС.

Как говорится в пояснительных документах, потребность России в огнезащитных тканях - более одного миллиона квадратных метров в год, а отечественные производственные мощности превышают 12,9 миллиона квадратных метров в год. То есть Россия способна сама обеспечить себя такими тканями и одеждой.

По мнению авторов постановления, документ будет способствовать увеличению загрузки отечественных предприятий легкой промышленности, их модернизации, развитию, созданию рабочих мест, плюс - доля отечественных товаров легкой промышленности на рынке России вырастет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полпред президента в СЗФО пообещал разобраться в ситуации с наличием двух газет «Из рук в руки» в Пскове
27 октября 2017
Полпред президента в СЗФО пообещал разобраться в ситуации с наличием двух газет «Из рук в руки» в Пскове
Депутаты разрешили «Псковским теплосетям» взять очередной овердрафтный кредит для получения оборотных средств
27 октября 2017
Депутаты разрешили «Псковским теплосетям» взять очередной овердрафтный кредит для получения оборотных средств
Директор Псковской ГРЭС прокомментировал сообщение о вывозе оборудования со станции
25 октября 2017
Директор Псковской ГРЭС прокомментировал сообщение о вывозе оборудования со станции 1
Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок томатов с 1 ноября
22 октября 2017
Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок томатов с 1 ноября
Минфин разработает минимальные цены на алкоголь по формуле
20 октября 2017
Минфин разработает минимальные цены на алкоголь по формуле 1
Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)
19 октября 2017
Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)
Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов
19 октября 2017
Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов
Эксперт: Кризис и «открытие» Турции привели к снижению турпотока в Псковскую область на 20-30%
19 октября 2017
Эксперт: Кризис и «открытие» Турции привели к снижению турпотока в Псковскую область на 20-30% 1

Идет загрузка...