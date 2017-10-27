В России запретили госзакупки импортной огнезащитной одежды
В России запретили госзакупки импортной огнезащитной одежды. Об этом сообщается в постановлении правительства, размещенном на сайте кабинета министров.
Исключение сделано только для товаров, произведенных в странах ЕАЭС.
Как говорится в пояснительных документах, потребность России в огнезащитных тканях - более одного миллиона квадратных метров в год, а отечественные производственные мощности превышают 12,9 миллиона квадратных метров в год. То есть Россия способна сама обеспечить себя такими тканями и одеждой.
По мнению авторов постановления, документ будет способствовать увеличению загрузки отечественных предприятий легкой промышленности, их модернизации, развитию, созданию рабочих мест, плюс - доля отечественных товаров легкой промышленности на рынке России вырастет.