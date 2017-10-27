В России запретили госзакупки импортной огнезащитной одежды

15:06, 28 октября 2017, ПАИ

В России запретили госзакупки импортной огнезащитной одежды. Об этом сообщается в постановлении правительства, размещенном на сайте кабинета министров.

Исключение сделано только для товаров, произведенных в странах ЕАЭС.

Как говорится в пояснительных документах, потребность России в огнезащитных тканях - более одного миллиона квадратных метров в год, а отечественные производственные мощности превышают 12,9 миллиона квадратных метров в год. То есть Россия способна сама обеспечить себя такими тканями и одеждой.

По мнению авторов постановления, документ будет способствовать увеличению загрузки отечественных предприятий легкой промышленности, их модернизации, развитию, созданию рабочих мест, плюс - доля отечественных товаров легкой промышленности на рынке России вырастет.