Американский самолёт снова провёл разведку у Псковской области

14:37, 28 октября 2017, ПАИ

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W совершил очередной длительный полет у границ Псковской и Ленинградской областей. Об этом со ссылкой на данные западных авиационных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, сообщает «Интерфакс».

Военный разведчик с бортовым номером 62-4132 и позывным SANYO66, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, несколько часов совершал полет вдоль российской границы. RC-135W двигался в воздушном пространстве Эстонии с юга на север по линии город Тарту — Финский залив.

26 октября тот же борт во время заседания Совета Россия-НАТО летал у южной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.

25 октября воздушный разведчик британских Королевских ВВС RC-135W с бортовым номером ZZ665, поднявшийся с авиабазы Уоддингтон в Англии, находясь над Литвой, следил за северной сухопутной границей Калининградской области.

24 октября американский стратегический беспилотник RQ-4A, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, не менее 10 часов летал вдоль границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей и западных районов Белоруссии. 23 октября этот же летательный аппарат проводил многочасовую воздушную разведку вдоль линии разграничения на Донбассе.