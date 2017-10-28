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Общество

Минтранс предложил меры по замедлению дорожного движения

Минтранс разработал меры, которые замедлят дорожное движение. В частности, ведомство предложило внедрить волнообразное или зигзагообразное движение автомобилей по проезжей части, уменьшив ее ширину, пишет «Российская газета».

Эти и другие меры прописаны в методических рекомендациях по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Документ опубликован на сайте ведомства. Меры, которые способны уменьшить скорость движения машин по дорогам, размещены на 75 страницах. К описанию прилагаются графические схемы.

В частности, предлагается мостить брусчаткой, булыжным или колотым камнем участки проезжей части вдоль бордюрного камня шириной 0,35 - 0,75 метра. Делать это предлагается и на многополосных дорогах перед саморегулируемыми пешеходными переходами. В тёмное время суток рекомендуется освещать участки дороги с измененной геометрией ширины проезжей части.

Также имеется инициатива по созданию приподнятых над проезжей частью перекрестки и однополосные участки улиц с приоритетным правом проезда для встречных потоков; специальные направляющие островки, благодаря которым автомобили будут двигаться по дорогам волной или зигзагом.

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