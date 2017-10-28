Премьер-министр Испании назначил нового главу Каталонии

16:07, 28 октября 2017, ПАИ

Испанский премьер-министр назначил своего заместителя Сорайю Саенс де Сантамария главой правительства Каталонии. Соответствующий указ опубликован на портале государственных документов Испании, сообщает РИА Новости.

Полномочия Совета правительства Каталонии берет на себя Совет министров Испании. Таким образом, отстранение от должности Карлеса Пучдемона вступило в силу.

После официального опубликования документа Пучдемон должен покинуть пост, в противном случае его действия будут расцениваться как попытка узурпации власти. За незаконное исполнение полномочий ему грозит наказание от одного до трех лет лишения свободы.

Вечером 27 октября парламент Каталонии принял резолюцию о независимости региона. В ответ на этого власти Испании приняли решение распустить парламент и отстранить от должности членов местного правительства во главе с Пучдемоном. Досрочные выборы назначены на 21 декабря.