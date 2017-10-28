Расписание работы Ледового дворца с 30 октября по 5 ноября
Опубликовано расписание занятости Ледового дворца Пскова с 30 октября по 5 ноября.
30 октября, понедельник
06:00-07:00 – тренировка ХК «Дружина»/ «Штурм»
07:15-08:15 – тренировка ХК «Барсы»/»Евро-Керамика»
08:30-09:30 – секция хоккея СОГ-3 (Виолентий Д.О.)
09:45-11:00 – аренда льда (хоккей)
11:15-12:15 – секция фигурн. кат. СОГ-2 (Робина М.М.)
12:15-13:15 – секция фигурн.кат. СОГ-1+вратари (Робина М.М., Вихров Д.В.)
13:15-14:15 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О. )
14:30-15:30 – аренда льда (фигурн.кат.)
15:30-16:30 - массовое катание
16:45-17:45 – аренда льда (фигурн.кат.)
18:00-19:00 – секция хоккея ТГ-2 (Миронишин К.А.)
19:15-20:15 –массовое катание
20:30-21:30 –тренировка ХК «Легион»
21:45-22:45 –тренировка ХК «Звезда»
23:00-00:00- тренировка ХК «Ганза»
00:15-01:15 –тренировка ХК «Гвардия»
31 октября, вторник
06:30-07:30 –тренировка ХК «Барсы»
07:45-08:45 –индивид.занятия с тренером
Хоккейно-патриотический турнир памяти героев-десантников «Всегда первые!»
09:00-10:00 – «Сегежские волки» - «Искра»
10:15-11:15 – «Черные береты» - «Торнадо»
11:30-12:45 –аренда льда (хоккей)
13:00-14:00 - аренда льда (фигурн.кат.)
14:15-15:15 – секция фигурн.кат. . СОГ-2, СОГ-1 (Робина М.М.)
15:30-16:30 – аренда льда (фигурн.кат.)
16:45-17:45 – секция хоккея СОГ-3,СОГ-4 (Виолентий Д.О.,Ваганов Н.Н.)
18:00-19:00 - массовое катание
19:15-20:15 –массовое катание
Фестиваль Н.Х.Л.
20:30-21:45–«Родина» - «Евро-Керамика»
22:00-23:00 - тренировка ХК «Псков»
23:15-00:15- тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел. с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)
1 ноября, среда
06:30-07:30 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»
Хоккейно-патриотический турнир памяти героев-десантников «Всегда первые!»
07:45-08:45 – «Северянка» - «Ника БТР»
09:00-10:00 –«Орса» - «Форвард»
10:15-11:15 – «Черные береты» - «Искра»
11:30-12:30 – «Торнадо» - «Сегежские волки»
12:45-13:45 – «Северянка» - «Форвард»
14:00-15:15 – аренда льда (хоккей)
15:30-16:30 – аренда льда (фигурн.кат.)
16:45-17:45 –массовое катание
18:00-19:00 – секция хоккея СОГ-4 (Ваганов Н.Н.)
19:15-20:15 –массовое катание
20:30-21:30 –тренировка ХК «Барсы»
21:45-22:45 –тренировка ХК «Медведи»
23:00-00:00 –тренировка ХК «АвтоФаворит»
00:15-01:15 –тренировка ХК «Сталь»
2 ноября, четверг
06:30-07:30 –тренировка ХК «Евро-Керамика»
Хоккейно-патриотический турнир памяти героев-десантников «Всегда первые!»
07:45-08:45 –«Форвард» - «Ника БТР»
09:00-10:00 –«Северянка» - «Орса»
10:15-11:15 –«Торнадо» - «Искра»
11:30-12:30 –«Ника БТР» – «Орса»
12:45-13:45 – «Черные береты» - «Сегежские волки»
14:00-15:00 – массовое катание
15:15-16:15 - аренда льда (фигурн.кат.)
16:30-17:30 - секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)
17:30-18:45 –аренда льда (хоккей)
19:00-20:00 –массовое катание
Фестиваль Н.Х.Л.
20:15-21:30 –«Плесков» - «Гвардия»
21:45-22:45 –тренировка ХК «Красный город»
23:00-00:00 –тренировка ХК «Родина»
00:15-01:15 – тренировка ХК «Гвардия-ПЭМЗ»
3 ноября, пятница
06:30-07:30 –тренировка ХК «Барсы»
07:45-08:45 –индивид.занятия с тренером
Турнир по хоккею «Кубок Довмонта» среди команд 2009г.р.
09:00-10:00 – «Торнадо-2» - «Серебряные львы-2»
10:15-11:15 - «Олимпийские надежды» - «СКА-Стрельна-2»
11:30-12:30 - «Бульдоги» - «Йети»
12:45-13:45 - «Торнадо-1» - «Серебряные львы-1»
14:00-15:00 – «Торнадо-2 - «Бульдоги»
15:15-16:15 -товарищеский матч между командой ветеранов-инвалидов боевых действий и локальных конфликтов С.Петербурга и командой «Гвардия» 76 ДШД
Турнир по хоккею «Кубок Довмонта» среди команд 2009г.р.
16:30-17:30 - «Серебряные львы-2» - «Йети»
17:45-18:45 - «Серебряные львы-1» - «СКА-Стрельна-2»
19:00-20:00 – «Торнадо-1» - «Олимпийские надежды»
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»
22:45-23:45 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
00:00-01:00 - тренировка ХК «Звезда»
4 ноября, суббота
07:00-08:00 –тренировка ХК «Дружина»
Турнир по хоккею «Кубок Довмонта» среди команд 2009г.р.
08:15-09:15 –«Торнадо-2» - «Йети»
09:30-10:30 – «Серебряные львы-1» - «Олимпийские надежды»
10:45-11:45 –«Торнадо-1» - «СКА-Стрельна-2»
12:00-13:00 – «Серебряные львы-2» - «Бульдоги»
13:15-14:15 – массовое катание
14:30-15:30 – А4 – Б3
15:45-16:45 – А3 – Б4
17:00-18:00 – А2 – Б1
18:15-19:15 – А1 – Б2
19:30-20:30 – массовое катание
Чемпионат области по хоккею
20:45-21:45 «Аванта-Остров» – «Красный город»
22:00-23:30 – массовое катание (ночная дискотека) 1 час 30 минут по цене 1 часа
5 ноября,воскресенье
07:00-08:00 –тренировочные занятия по хоккею группой до 30 человек с предоставлением раздевалки
Турнир по хоккею «Кубок Довмонта» среди команд 2009 г.р.
08:15-09:15 – матч за 7-8 место
09:30-10:30 – матч за 5-6 место
10:45-11:45 – матч за 3-4 место
12:00-13:00 – финал
13:00-13:15 – закрытие турнира
13:30-14:30 – массовое катание
14:45-15:45 – аренда 1/3льда /индивид.занятия с тренером
Чемпионат области по хоккею
16:00-17:00 –«Луки Спорт» - «Ганза»
17:15-18:15 –массовое катание
Чемпионат области по хоккею
18:30-19:30 – «Штурм» - «Порхов»
19:45-20:45 - «Сталь» - «АвтоФаворит»
Фестиваль Н.Х.Л.
21:00-22:15 –«Псков» - «Медведи»
22:30-23:30 – тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел.с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)
00:00-01:00 - тренировка ХК «Сталь».