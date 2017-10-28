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Спорт

Расписание работы Ледового дворца с 30 октября по 5 ноября

Опубликовано расписание занятости Ледового дворца Пскова с 30 октября по 5 ноября.

30 октября, понедельник

06:00-07:00 – тренировка ХК «Дружина»/ «Штурм»

07:15-08:15 – тренировка ХК  «Барсы»/»Евро-Керамика»

08:30-09:30 – секция хоккея СОГ-3  (Виолентий Д.О.)

09:45-11:00 – аренда льда  (хоккей)

11:15-12:15 – секция фигурн. кат. СОГ-2 (Робина М.М.)

12:15-13:15 – секция фигурн.кат. СОГ-1+вратари (Робина М.М., Вихров Д.В.)

13:15-14:15 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О. )

14:30-15:30 – аренда льда (фигурн.кат.)

15:30-16:30 - массовое катание

16:45-17:45 – аренда  льда (фигурн.кат.)

18:00-19:00 – секция хоккея ТГ-2 (Миронишин К.А.)

19:15-20:15 –массовое катание

20:30-21:30 –тренировка ХК «Легион»

21:45-22:45 –тренировка ХК «Звезда»

23:00-00:00-  тренировка ХК «Ганза»

00:15-01:15 –тренировка ХК «Гвардия»

31 октября, вторник

06:30-07:30 –тренировка ХК «Барсы»

07:45-08:45 –индивид.занятия с тренером

Хоккейно-патриотический турнир памяти героев-десантников  «Всегда первые!»

09:00-10:00 – «Сегежские волки» - «Искра»

10:15-11:15 – «Черные береты» - «Торнадо»

11:30-12:45 –аренда льда (хоккей)

13:00-14:00 - аренда льда (фигурн.кат.)

14:15-15:15 – секция фигурн.кат. . СОГ-2, СОГ-1 (Робина М.М.)

15:30-16:30 – аренда льда (фигурн.кат.)

16:45-17:45 – секция хоккея  СОГ-3,СОГ-4  (Виолентий Д.О.,Ваганов Н.Н.)

18:00-19:00 - массовое  катание

19:15-20:15 –массовое катание

Фестиваль Н.Х.Л.

20:30-21:45–«Родина» - «Евро-Керамика»

22:00-23:00 - тренировка ХК «Псков»

23:15-00:15- тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел. с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)

1 ноября, среда

06:30-07:30 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»

Хоккейно-патриотический турнир памяти героев-десантников «Всегда первые!»

07:45-08:45 – «Северянка» - «Ника БТР»

09:00-10:00 –«Орса» - «Форвард»

10:15-11:15 – «Черные береты» - «Искра»

11:30-12:30 – «Торнадо» - «Сегежские волки»

12:45-13:45 – «Северянка» - «Форвард»

14:00-15:15 – аренда льда (хоккей)

15:30-16:30 – аренда льда (фигурн.кат.)

16:45-17:45 –массовое катание

18:00-19:00 – секция хоккея СОГ-4 (Ваганов Н.Н.)

19:15-20:15 –массовое катание

20:30-21:30 –тренировка ХК «Барсы»  

21:45-22:45 –тренировка ХК «Медведи»

23:00-00:00 –тренировка ХК «АвтоФаворит»

00:15-01:15 –тренировка ХК «Сталь»

2 ноября, четверг

06:30-07:30 –тренировка ХК «Евро-Керамика»

Хоккейно-патриотический турнир памяти героев-десантников «Всегда первые!»

07:45-08:45 –«Форвард» - «Ника БТР»

09:00-10:00 –«Северянка» - «Орса»

10:15-11:15 –«Торнадо» - «Искра»

11:30-12:30 –«Ника БТР» – «Орса»

12:45-13:45 – «Черные береты» - «Сегежские волки»

14:00-15:00 – массовое катание

15:15-16:15 -   аренда льда (фигурн.кат.)

16:30-17:30 -  секция хоккея СОГ-1, СОГ-2  (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)

17:30-18:45 –аренда льда (хоккей)

19:00-20:00 –массовое катание

Фестиваль Н.Х.Л.

20:15-21:30 –«Плесков» - «Гвардия»

21:45-22:45 –тренировка ХК «Красный город»

23:00-00:00 –тренировка ХК «Родина»

00:15-01:15 – тренировка ХК «Гвардия-ПЭМЗ»

3 ноября, пятница

06:30-07:30 –тренировка ХК «Барсы»

07:45-08:45 –индивид.занятия с тренером

Турнир по хоккею «Кубок Довмонта» среди команд 2009г.р.

09:00-10:00 – «Торнадо-2» - «Серебряные львы-2»

10:15-11:15 - «Олимпийские надежды» - «СКА-Стрельна-2»

11:30-12:30 -  «Бульдоги» - «Йети»

12:45-13:45 -  «Торнадо-1» - «Серебряные львы-1»

14:00-15:00 – «Торнадо-2 - «Бульдоги»

15:15-16:15  -товарищеский матч между командой ветеранов-инвалидов боевых действий и локальных конфликтов  С.Петербурга и командой «Гвардия» 76 ДШД

Турнир по хоккею «Кубок Довмонта» среди команд 2009г.р.

16:30-17:30 -  «Серебряные львы-2» - «Йети»

17:45-18:45 -  «Серебряные львы-1» - «СКА-Стрельна-2»

19:00-20:00 – «Торнадо-1» - «Олимпийские надежды»

20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»

21:30-22:30 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово» 

22:45-23:45 – тренировка ХК «АвтоФаворит»

00:00-01:00 -  тренировка ХК «Звезда»

4 ноября, суббота

07:00-08:00 –тренировка ХК «Дружина»

Турнир по хоккею «Кубок Довмонта» среди команд 2009г.р.

08:15-09:15 –«Торнадо-2» - «Йети»

09:30-10:30 – «Серебряные львы-1» - «Олимпийские надежды»

10:45-11:45 –«Торнадо-1» - «СКА-Стрельна-2»

12:00-13:00 – «Серебряные львы-2» - «Бульдоги»

13:15-14:15 – массовое катание

14:30-15:30 – А4 – Б3

15:45-16:45 – А3 – Б4

17:00-18:00 – А2 – Б1

18:15-19:15 – А1 – Б2

19:30-20:30 – массовое катание

Чемпионат области по хоккею

20:45-21:45 «Аванта-Остров» – «Красный город»

22:00-23:30 – массовое катание (ночная дискотека) 1 час 30 минут по цене 1 часа

5 ноября,воскресенье

07:00-08:00 –тренировочные занятия по хоккею группой до 30 человек  с предоставлением раздевалки

Турнир по хоккею «Кубок Довмонта» среди команд 2009 г.р.

08:15-09:15 – матч за 7-8 место

09:30-10:30 – матч за 5-6 место

10:45-11:45 – матч за 3-4 место

12:00-13:00 – финал

13:00-13:15 – закрытие турнира

13:30-14:30 – массовое катание

14:45-15:45 – аренда 1/3льда /индивид.занятия с тренером

Чемпионат области по хоккею

16:00-17:00 –«Луки Спорт» - «Ганза»

17:15-18:15 –массовое катание

Чемпионат области по хоккею

18:30-19:30 – «Штурм» - «Порхов»

19:45-20:45 - «Сталь»  - «АвтоФаворит»

Фестиваль Н.Х.Л.

21:00-22:15 –«Псков» - «Медведи»

22:30-23:30 – тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел.с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)

00:00-01:00 - тренировка ХК «Сталь».

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