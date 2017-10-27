Холодное лето и бедность россиян привели к падению производства пива

17:46, 28 октября 2017, ПАИ

Производство пива в России по итогам девяти месяцев 2017 года сократилось на 8,5% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 526,85 миллиона декалитров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей. Сокращение объемов легального производства пива связано со снижением покупательной способности населения, холодным летом и уходом части продукции в теневой сектор.

В то же время производство пивных напитков в России в январе-сентябре увеличилось на 37,5%, до 58,52 миллиона декалитров.

В августе сообщалось о возможном подорожании пива на 50 процентов из-за дефицита ячменя. Об этом свидетельствовали данные аналитиков H.M. Gauger GmbH, согласно которым больше всего снизится урожай этого вида зерновых в Австралии — на 42%, а Россию ждет всего 3-процентное падение.