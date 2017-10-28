Великолучанин осуждён за мошенничество при продаже квартиры

17:00, 28 октября 2017, ПАИ

Великолучанин осуждён за мошенничество при продаже квартиры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В судебном заседании установлено, что мужчина, не имея каких-либо прав на квартиру в строящемся доме, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства по продаже этой квартиры 16 февраля 2015 года заключил с великолучанкой заведомо не имеющий юридической силы предварительный договор купли-продажи с последующим заключением основного договора купли-продажи. В документе он указал, что объект недвижимости принадлежит ему по праву собственности на основании договора об участии в долевом строительстве.

После этого злоумышленник похитил у покупательницы переданные ему денежные средства в сумме 1,6 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, имеющихся по делу смягчающих ответственность виновного обстоятельств, возмещения ущерба, осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

На основании статьи 73 УК РФ наказание назначено условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.