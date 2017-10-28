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Дновская школа оставила сотрудницу без пособия по беременности

Прокуратура Дновского района по заявлению местной жительницы в декрете провела проверку соблюдения законодательства о социальном обеспечении.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, выяснилось, что при предоставлении отпуска женщине не выплатили пособие по беременности и родам и единовременное пособие, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности на общую сумму более 67 тысяч рублей. В этой связи прокурор района направил мировому судье судебного участка №5 Дновского района заявление о выдаче судебного приказа.

Требования прокурора суд удовлетворил, на администрацию образовательного учреждения, в котором женщина работает педагогом-психологом, возложены соответствующие обязанности.

 В настоящее время решение суда исполнено, нарушения закона устранены, задолженность по пособиям выплачена в полном объёме.

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