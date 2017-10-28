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Общество

Основатель Amazon стал самым богатым человеком в мире

Самым богатым человеком в мире стал основатель интернет-ритейла Amazon Джефф Безос. Он занял верхнюю строчку в рейтинге Forbes, обогнав Билла Гейтса, сообщает «Российская газета».

Состояние Безоса составляет 93 миллиарда долларов, в то время как у Гейтса - 90 миллиардов.

По мнению экспертов, возглавить рейтинг главе Amazon помогло увеличение котировок его компании, которое произошло после новостей о ее позитивной отчетности за квартал. В течение суток  акции подорожали на 13 процентов, что принесло Безосу 10 миллиардов долларов.

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