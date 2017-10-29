0
12:36
Соревнование «Маленький чемпион» в 13-й раз проходит в Пскове
11:00
Безаварийных поездок пожелал Александр Котов псковским автомобилистам
14:37
Американский самолёт снова провёл разведку у Псковской области
13:53
От клоунады до рынка
10:40
Предстоящей ночью страны ЕС перейдут на зимнее время
16:57
Более половины абонентов «Ростелекома» в Новгородской и Псковской областях выбрали электронную форму счёта
16:51
Работники транспортной отрасли Псковской области получили грамоты и благодарности в честь профессионального праздника
Еще новости
Общество

День автомобилиста празднуется в России

Сегодня, 29 октября, в России отмечается День автомобилиста или День работников автомобильного транспорта.

Как пишет сalend.ru, в эпоху Советского Союза День работников автомобильного транспорта был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1976 года № 2847-IX, а затем подтвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях», и отмечался в последнее воскресенье октября.

В 1991 году республики СССР стали независимыми государствами, но традиционно сегодня День работников автомобильного транспорта — День автомобилиста празднуют в России, Беларуси, на Украине. 

День автомобилиста — это профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Соревнование «Маленький чемпион» в 13-й раз проходит в Пскове
29 октября 2017
Соревнование «Маленький чемпион» в 13-й раз проходит в Пскове
Безаварийных поездок пожелал Александр Котов псковским автомобилистам
29 октября 2017
Безаварийных поездок пожелал Александр Котов псковским автомобилистам
Американский самолёт снова провёл разведку у Псковской области
28 октября 2017
Американский самолёт снова провёл разведку у Псковской области
Предстоящей ночью страны ЕС перейдут на зимнее время
28 октября 2017
Предстоящей ночью страны ЕС перейдут на зимнее время
Более половины абонентов «Ростелекома» в Новгородской и Псковской областях выбрали электронную форму счёта
27 октября 2017
Более половины абонентов «Ростелекома» в Новгородской и Псковской областях выбрали электронную форму счёта
Работники транспортной отрасли Псковской области получили грамоты и благодарности в честь профессионального праздника
27 октября 2017
Работники транспортной отрасли Псковской области получили грамоты и благодарности в честь профессионального праздника
Электронное табло запущено в тестовом режиме на остановке «Летний сад» в Пскове
27 октября 2017
Электронное табло запущено в тестовом режиме на остановке «Летний сад» в Пскове 2
Определен состав жюри полуфинала «Мисс Псков 2017»
27 октября 2017
Определен состав жюри полуфинала «Мисс Псков 2017»

Идет загрузка...