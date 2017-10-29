День автомобилиста празднуется в России

09:16, 29 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 29 октября, в России отмечается День автомобилиста или День работников автомобильного транспорта.

Как пишет сalend.ru, в эпоху Советского Союза День работников автомобильного транспорта был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1976 года № 2847-IX, а затем подтвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях», и отмечался в последнее воскресенье октября.

В 1991 году республики СССР стали независимыми государствами, но традиционно сегодня День работников автомобильного транспорта — День автомобилиста празднуют в России, Беларуси, на Украине.

День автомобилиста — это профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий.