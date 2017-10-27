«Возрожденное Пушкиногорье» представят в «Михайловском»

09:27, 29 октября 2017, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 29 октября, торжественно откроют выставку «Возрожденное Пушкиногорье (1944—1993)». Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, экспозиция приурочена к 90-летию образования Пушкиногорского района (согласно Постановлению Президиума ВЦИК от 1 августа 1927 года — Пушкинского района в составе Псковского округа Ленинградской области).

«Создатели выставки решили подробно рассказать о Святогорье и его и жителях во второй половине XX века, о послевоенном возрождении и развитии посёлка, всего района в целом и музея в частности, - отметила Лидия Токарева. - Особый раздел экспозиции — «Пушкиногорцы — знакомцы С.С. Гейченко»: о людях, которые особенно помогали «Михайловскому» и его легендарному директору в 1944—1993 годах».

В витринах и на выставочных стендах представлены документы и фотоматериалы из фондов и научного архива музея, а также из частных коллекций жителей района, личные вещи пушкиногорцев. Документальный ряд дополнен работами художников, запечатлевших посёлок и заповедник тех лет. Это, по преимуществу, графика из собрания «Михайловского».

Открытие выставки «Возрожденное Пушкиногорье (1944—1993)» в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника «Михайловское» (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) запланировано на 15;00. Планируется, что она будет работать до 31 декабря текущего года.