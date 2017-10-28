Пожар в бане случился в Псковском районе

10:17, 29 октября 2017, ПАИ

28 октября около 14:50 в Псковском районе в садоводческом товариществе «Черёха-2» произошёл пожар в бане, пристроенной к дому. Огонь уничтожил баню, дом оказался закопчён по всей площади. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Сегодня, 29 октября, около 6:55 возгорание случилось в деревне Колоканово Пушкиногорского района. Там загорелась надворная постройка. Как сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на место происшествия выезжали 7 пожарных, были задействованы два автомобиля.