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Легковой автомобиль попал в ДТП на трассе Печоры – Изборск

Сегодня, 29 октября, около 7:20 в Печорском районе на 9-ом километре трассы Печоры – Изборск в аварию попал легковой автомобиля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на место происшествия выезжали два сотрудника ведомства, была задействована одна единица техники. Информация о пострадавших уточняется, добавили в пресс-службе.

28 октября около 21:55 в Пскове на улице Николая Васильева автомобиль сбил пешехода. В аварии пострадал один человек.

Ещё один был травмирован в результате ДТП около 20:15 в Пскове на улице Некрасова. Там также под колёса машины попал пешеход.

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