Безаварийных поездок пожелал Александр Котов псковским автомобилистам

11:00, 29 октября 2017, ПАИ

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично спикер регионального парламента поздравил псковичей с Днём автомобилиста, который отмечается сегодня, 29 октября.

«Сегодня свой праздник отмечает большая команда профессионалов автотранспортной отрасли региона. Ваша работа чрезвычайно важна для общества – ваш труд влияет на укрепление экономики, развитие торговых и гуманитарных связей, на надёжность перевозок и безопасность на дорогах, на деятельность множества организаций и жизнь огромного количества людей», - говорится в поздравлении, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсобрания.

Александр Котов отметил, что для Псковской области в силу её расположения и специфики автомобильный транспорт имеет особое значение: это и грузовые перевозки, и налаженное транспортное сообщение с мегаполисами, и возможность, порой единственная, добраться до самых удалённых населённых пунктов области.

«Спасибо за слаженную работу! Уверен, что автотранспортная отрасль Псковской области будет динамично развиваться», - подчеркнул спикер Собрания.

Он пожелал автомобилистам-профессионалам и автомобилистам-любителям здоровья, удачи, семейного благополучия и безаварийных поездок.