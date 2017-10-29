Профессиональный праздник отмечают сотрудники вневедомственной охраны

11:38, 29 октября 2017, ПАИ

29 октября сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии отмечают свой профессиональный праздник. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области, с праздником сотрудников вневедомственной охраны поздравил командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии генерал-полковник Сергей Захаркин.

Он отметил, что за 65 лет существования был пройден «славный путь, успешно выполняются поставленные задачи». «Сегодня вы используете самые современные охранные технологии, новинки электроники и техники позволяющие защитить как объекты особой важности, так и личное имущество граждан. Количество объектов, находящихся под вашей защитой, говорит об огромном доверии, оказанном гражданами и государством», - подчеркнул Сергей Захаркин.

По его словам, деятельность вневедомственной охраны многогранна, поэтому сложна: ежедневно сотрудники вневедомственной охраны обеспечивают охрану объектов и личного имущества граждан, следят за общественным порядком, группы задержания службы решают вопросы раскрытия, профилактики преступлений, обеспечивают охрану и общественную безопасность. «Значительное количество грабежей и разбойных нападений, совершенных в многолюдных местах, раскрывается полицейскими отделов вневедомственной охраны «по горячим следам», - заявил командующий.

Он пожелал сотрудникам вневедомственной охраны крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, мира, добра и успехов в нелегком труде.

Как пишет сalend.ru, история вневедомственной охраны ведет отсчет с 29 октября 1952 года, когда Совет Министров СССР принял Постановление «Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств». Этим актом было установлено, что при органах внутренних дел в республиках, краевых и областных центрах, а также в крупных городах республиканского, краевого и областного подчинения создается вневедомственная наружная сторожевая охрана, в обязанности которой входит охрана хозяйственных объектов, независимо от их ведомственной принадлежности. Именно определение «независимо от их ведомственной принадлежности» дало вневедомственной охране МВД России такое название.

До апреля 2016 года вневедомственная охрана подчинялась Министерству внутренних дел РФ, а после создания в России Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии), подразделения вневедомственной охраны вошли в её состав.