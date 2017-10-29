Возможности многоцелевого истребителя Су-30СМ продемонстрировало Минобороны РФ

12:07, 29 октября 2017, ПАИ

Министерство обороны РФ продемонстрировало первый российский двухместный многоцелевой истребитель поколения «4+» Су-30СМ. Он способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям в любое время суток и в любых метеоусловиях, пишет ТАСС.

Отмечается, что маневренность и летные качества Су-30СМ дають возможность выполнять фигуры пилотажа, в том числе «колокол», «кобра», «плоский штопор», «петля Нестерова» и «ромб».

Истребители Су-30СМ стоят на вооружении десяти стран мира.