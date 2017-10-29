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Общество

Возможности многоцелевого истребителя Су-30СМ продемонстрировало Минобороны РФ

Министерство обороны РФ продемонстрировало первый российский двухместный многоцелевой истребитель поколения «4+» Су-30СМ. Он способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям в любое время суток и в любых метеоусловиях,  пишет ТАСС.

Отмечается, что маневренность и летные качества Су-30СМ дають возможность  выполнять фигуры пилотажа, в том числе «колокол», «кобра», «плоский штопор», «петля Нестерова» и  «ромб».

Истребители Су-30СМ стоят на вооружении десяти стран мира.

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