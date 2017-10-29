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Общество

Псковский омбудсмен почтил память жертв политических репрессий

В преддверии всероссийского Дня памяти жертв политических репрессии, который отмечается 30 октября,  уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов возложил цветы к  Закладному камню мемориала жертвам политических репрессий у Мироносецкого кладбища в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в аппарате омбудсмена, Дмитрий Шахов  отметил, что в этом году исполняется 80 лет, «когда разгул репрессий в СССР достиг наивысшего уровня». Он напомнил, что именно для  сохранения памяти о безвинно пострадавших гражданах Союза Советских Социалистических Республик и был учрежден этот памятный День.

«В каждом регионе России проходят траурные акции и мероприятия, посвященные памяти всех невинно пострадавших и тех, кто погиб  в ходе политических репрессий. Всем категориям жителей России, входившей в годы  политических репрессий в состав Советского Союза, не удалось избежать поражений в политических правах, неправосудных приговоров, тайных казней,  высылки в лагеря и  специальные поселения», - подчеркнули в аппарате правозащитника.

По словам Дмитрия Шахова,  в псковском крае политические репрессии приобрели особый характер: всего были реабилитированы 45 тыс. 498 человек, репрессированных по политическим мотивам, из них были приговорены к высшей мере наказания - расстрелу – 8 тыс. 205 человек.

«Пострадали от массовых выселений, внесудебных арестов и расстрелов представители всех слоёв нашего общества. Это крестьяне и рабочие, работники советских и партийных органов, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, инженеры и учителя, врачи и священники. За каждым стоит трагическая судьба репрессированного, искорёженная жизнь его семьи, страдания родственников», - заключил омбудсмен.

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