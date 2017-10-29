Псковский омбудсмен почтил память жертв политических репрессий

12:27, 29 октября 2017, ПАИ

В преддверии всероссийского Дня памяти жертв политических репрессии, который отмечается 30 октября, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов возложил цветы к Закладному камню мемориала жертвам политических репрессий у Мироносецкого кладбища в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в аппарате омбудсмена, Дмитрий Шахов отметил, что в этом году исполняется 80 лет, «когда разгул репрессий в СССР достиг наивысшего уровня». Он напомнил, что именно для сохранения памяти о безвинно пострадавших гражданах Союза Советских Социалистических Республик и был учрежден этот памятный День.

«В каждом регионе России проходят траурные акции и мероприятия, посвященные памяти всех невинно пострадавших и тех, кто погиб в ходе политических репрессий. Всем категориям жителей России, входившей в годы политических репрессий в состав Советского Союза, не удалось избежать поражений в политических правах, неправосудных приговоров, тайных казней, высылки в лагеря и специальные поселения», - подчеркнули в аппарате правозащитника.

По словам Дмитрия Шахова, в псковском крае политические репрессии приобрели особый характер: всего были реабилитированы 45 тыс. 498 человек, репрессированных по политическим мотивам, из них были приговорены к высшей мере наказания - расстрелу – 8 тыс. 205 человек.

«Пострадали от массовых выселений, внесудебных арестов и расстрелов представители всех слоёв нашего общества. Это крестьяне и рабочие, работники советских и партийных органов, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, инженеры и учителя, врачи и священники. За каждым стоит трагическая судьба репрессированного, искорёженная жизнь его семьи, страдания родственников», - заключил омбудсмен.