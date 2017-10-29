Соревнование «Маленький чемпион» в 13-й раз проходит в Пскове

12:36, 29 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 29 октября в Пскове в спортивном комплексе «Олимп» в 13-й раз проходит семейный праздник «Маленький чемпион», сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Комсомольская правда – Псков», которая выступает организатором мероприятия.

В соревновании участвуют 84 ребёнка в возрасте от шесть месяцев до двух лет. Им необходимо на скорость проползти по десятиметровой дорожке. Вместе с малышами к празднику готовились и их семьи: рисовали плакаты, шили костюмы. Авторы лучших работ получат подарки от организаторов.

Впервые в истории псковского «Маленького чемпиона» на дорожки выйдут папы. Они тоже побегут на четвереньках. Экспериментальный забег собрал шесть участников.

В течение праздника ведётся регистрация на конкурс «Модный чемпион». Голосование за за участников пройдёт со 2 по 12 ноября на сайте газеты.