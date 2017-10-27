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Культура

Дым без огня

В прокат вышел самый скандальный и многострадальный российский фильм последних лет - «Матильда» Алексея Учителя. Муслим Камалов посмотрел измученную всеми, кем только можно картину и призывает не переживать по поводу всех обвинений в её адрес, но особо ждать от ленты царских чудес также не стоит.

1896 год. Коронация императора Николая II (Ларс Айдингер) и императрицы Александры Феодоровны (Луиза Вольврам) в Успенском соборе Московского Кремля. В зал собора тяжело дыша врывается балерина Матильда Кшесинская (Михалина Ольшанска), вбегает по лестнице на второй этаж и яростно начинает выкрикивать «Ники, Ники!». Император замечает её и тут же трогательно закатывает глаза и падает в обморок. Все в изумлении, корона катится по полу, на экране появляется тот самый титр, ну а зритель в этот момент уже догадывается, что его ждет полуторачасовой флэшбек по истории царских интрижек.     

Пилюлю спокойствия, в качестве каковой можно рассматривать и этот текст, потенциальным зрителям предлагается принять уже в тысячный раз. Заветным посланием «в картине нет ничего такого» всем уже успели прожужжать уши. Ну, а что же тогда есть и зачем вообще «Матильду» нужно непременно посмотреть? В ней одновременно все и ничего. Почти ничем не приукрашивая и практически не искажая царско-сельский нарратив, Алексей Учитель снял дорогущую, стандартизированную до мозга костей ленту в жанре «русский фильм российского режиссера об истории России для россиян». Аккуратно и прилежно, с чувством, с толком, с расстановкой, и особо не усердствуя, а-ля Михалков. Плодом всех мучений, гонений и обвинений в якобы порнографии оказывается совершенно безобидная трагическая лав стори цесаревича и балерины со всеми обязательными (и даже кое-где чересчур) жанровыми приемчиками.

Айдингер и Ольшанска - представители, так скажем, «молодой гвардии» актеров заметно упиваются своей игрой в таком столь громком фильме. Где нужно - смущенно разденутся, флиртуя побегают друг за другом в слоу-мо, толкнут пафосные любовные фразы и будут долго мученически глядеть друг дружке в мокрые от слез глазки. Наблюдать такое полтора часа практически невозможно, от наплыва примитивной сентиментальности, помноженной на два, и «тайн мадридского двора» начинает кругом идти голова так, словно ты сам выкрутил 32 фуэте.

Создатели всю складывающуюся канитель прекрасно понимали и предвидели. И дабы как-то разбавить императорско-балетный сироп, они экстренно и решительно вбрасывают в картину своеобразный триггер в виде вымышленного поручика Воронцова в исполнении Данилы Козловского. С этого момента чаша безумности начинает перевешивать чашу адекватности и стабильности: в истории начинает молниеносно произрастать искусственно-накрученный любовный треугольник (если не многогранник). Синтезированный в огромной пыточной пробирке Воронцов прямо-таки рвет и мечет с пеной у рта в погоне за Матильдой, Николай II мучается от этого еще больше, и буквально не знает, куда себя бедного деть и кого же выбрать, а милая Маля в это время в одиночестве стирает о пол ноги в кровь - лишь бы вышло нужное количество фуэте - прямо «Одержимость» Шазелла по-русски.

Козловский своими кривляниями больше пытается изобразить из себя безумца или даже сексуального маньяка – настолько его персонаж сумбурен и нелеп. От всех этих людских страданий, пошатнувшегося где-то в середине темпа повествования и нелепых сцен, картина верными шагами бредет в сторону российской плесневелой телевизионщицы. Так что же теперь отличит «Матильду» от заурядной мелодрамы на канале «Россия 1»?

Но, несмотря на все вроде бы уже непростительные огрехи и без того откровенно топорного сценария, это все же большое и выразительно красивое кино, произведение визуального искусства, кадры которого могли бы украсить залы Третьяковки и Эрмитажа. И наслаждаться тут можно и нужно вовсе не глупыми воплями брутала-росомахи Козловского, и даже не Матильдой с Николаем II, а безупречными и по-настоящему мастерски созданными декорациями и костюмами. Чего только стоит воссозданный специально для ленты Успенский собор. Антураж дворцов, Мариинки и Большого театра, грация балерин и невероятная операторская работа Юрия Клименко – главные достоинства масштабной картины Алексея Учителя.

Ждать особых царских чудес от «Матильды» не стоит ровно так же, как и искать в образах скрытые смыслы и символы. Хоть фильм и сквозит такими «заявками» на осмысленность в некоторых сценах, он остается обычной прямолинейной наивной историей монарших любовных похождений, да и только. Влюбленные вдоволь помучаются, все кому нужно коронуются, подавятся за подарки императора на Ходынке, а в конце Ники все же запустит обещанный фейерверк.

Скандальная история, связанная с этой безобидной исторической костюмной мелодрамой, безусловно, все же выйдет Учителю на руку, а лента встанет на полку рядышком с «Адмиралом». Вот только обманутыми, со своими завышенными ожиданиями, останутся зрители, которые в конце зададут главный вопрос года «главному фильму года»: «И все?» Ведь кто теперь не знает Малечку? Малю знают все.  

 

Муслим Камалов
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