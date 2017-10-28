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Пропавшую в феврале 2016 года псковичку ищет уголовный розыск

Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову разыскивает Татьяну  Михайлову 1982 года рождения. Женщина родилась в Пскове и была зарегистрирована в доме по улице Стахановской.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с февраля 2016 года псковичка утратила родственную связь, по  месту регистрации не проживает. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

На вид пропавшей 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос светло-русый, на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет.

Была одета в черные куртку  и  джинсы,  кроссовки. Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Татьяны Михайловой, просят  обратиться  в ближайший отдел полиции или  позвонить по телефону  02.

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