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Общество

О росте зарплат россиян заявил Центробанк

Центробанк отметил рост зарплат россиян. Соответствующая информация содержится в сообщении Банка России по итогам собрания совета директоров, пишет «Российская газета».

Специалисты Центробанка заявили о том, что уровень безработицы в стране невысокий и не оказывает влияния на инфляцию, но главные риски для ее повышения или понижения не изменились.

В сообщении ЦБ говорится, что на уровень инфляции влияет усиление структурного дефицита работников, что может привести к значительному отставанию производительности труда от повышения заработной платы, снижение у населения склонности к сбережениям, высокие инфляционные ожидания, связанные с изменением цен на отдельные товары и динамикой курса рубля.

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