О росте зарплат россиян заявил Центробанк

14:00, 29 октября 2017, ПАИ

Центробанк отметил рост зарплат россиян. Соответствующая информация содержится в сообщении Банка России по итогам собрания совета директоров, пишет «Российская газета».

Специалисты Центробанка заявили о том, что уровень безработицы в стране невысокий и не оказывает влияния на инфляцию, но главные риски для ее повышения или понижения не изменились.

В сообщении ЦБ говорится, что на уровень инфляции влияет усиление структурного дефицита работников, что может привести к значительному отставанию производительности труда от повышения заработной платы, снижение у населения склонности к сбережениям, высокие инфляционные ожидания, связанные с изменением цен на отдельные товары и динамикой курса рубля.