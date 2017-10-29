Не отвлекаться на телефонные звонки при переходе дороги советует ГИБДД псковичам

14:15, 29 октября 2017, ПАИ

Госавтоинспекция Псковской области рекомендует пешеходам не отвлекаться при пересечении проезжей части на телефонные звонки, быть собранными, а также использовать на одежде световозвращающие элементы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«На дороге нет места суете и спешке, - подчеркнули в пресс-службе. - Нельзя полностью полагаться на молниеносную реакцию водителя, ведь он не ожидает появления пешеходов там, где их быть не должно. К тому же, автомобиль невозможно остановить мгновенно».

Водителям же рекомендуется помнить, что на нерегулируемых пешеходных переходах все пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водители обязаны снизить скорость, а при необходимости — остановиться, чтобы пропустить людей.

«Всегда важно помнить о том, что если у вас впереди пешеходный переход и перед ним остановился другой автомобиль, то проехать можно только после того, как вы убедитесь, что перед остановившимся автомобилем нет пешеходов. Это очень важно, поскольку значительная часть ДТП на пешеходных переходах происходит именно из-за того, что водитель не успевает увидеть пешехода, закрытого остановившимся транспортным средством. А в это время пешеход, не замечая автомобиля из-за стоящего транспортного средства, безбоязненно продолжает движение по переходу», - подчеркнули в УМВД.

Там добавили, что особого внимания требуют дети-пешеходы, поскольку у них практически отсутствует ощущение опасности вблизи проезжей части, как правило, они рассеяны и отвлечены при прогулке по улице. Поэтому родители должны ежедневно напоминать им правила поведения на дороге и своим примером показывать, как следует переходить через проезжую часть.

«Практика убеждает, что гарантией дорожной безопасности является неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения», - заключили в УМВД.