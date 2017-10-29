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Общество

Заупокойное богослужение провёл митрополит Евсевий в Дмитровскую субботу

​28 октября, в Димитриевскую родительскую субботу, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил заупокойное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, митрополиту сослужили настоятель кафедрального собора протоиерей Иоанн Муханов с соборным духовенством.

По окончании Литургии Владыка совершил панихиду по всем почившим православным христианам. После богослужения Псковский Архипастырь поблагодарил всех собравшихся за совместную молитву и пожелал богомольцам помощи Божией.

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