Заупокойное богослужение провёл митрополит Евсевий в Дмитровскую субботу
28 октября, в Димитриевскую родительскую субботу, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил заупокойное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, митрополиту сослужили настоятель кафедрального собора протоиерей Иоанн Муханов с соборным духовенством.
По окончании Литургии Владыка совершил панихиду по всем почившим православным христианам. После богослужения Псковский Архипастырь поблагодарил всех собравшихся за совместную молитву и пожелал богомольцам помощи Божией.