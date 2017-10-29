Региональный этап Международных Рождественский чтений начнётся 9 ноября в Великих Луках

15:07, 29 октября 2017, ПАИ

С 9 по 11 ноября в Великих Луках состоится региональный этап XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии, в работе Чтений примут участие ученые, общественные деятели, священнослужители, руководители и преподаватели общеобразовательных учреждений районов Псковской области, расположенных в границах Великолукской епархии.

Региональный этап Чтений проводится во всех епархиях Русской Православной Церкви с сентября по декабрь и предшествует международному, который пройдет в Москве с 24 по 26 января 2018 года.

Целью мероприятия является осмысление церковно-общественного взаимодействия в решении актуальных вопросов современного общества, укрепление взаимодействия Церкви, местных органов государственной власти и общественных организаций в решении общих задач в различных сферах общественной жизни в регионе, выявление лучшего регионального опыта, который может быть рекомендован для общецерковного применения, осознание проблем, стоящих перед епархиями и митрополиями в образовательной и иных сферах деятельности, и подготовка вопросов для предложения к рассмотрению на международном этапе Чтений.

Организаторами регионального этапа Чтений выступают Великолукская епархия совместно с администрацией Псковской области, администрацией города Великие Луки, Государственным управлением образования области и Псковской области и Управлением образования администрации Великих Лук, Общественным советом по вопросам историко-культурного наследия города и Великолукским городским краеведческим обществом, при участии сотрудников Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, Псковского областного института повышения квалификации работников образования, Псковского государственного университета.