Заседание совета по правам человека и открытие «Стены скорби» проведёт 30 октября президент

15:39, 29 октября 2017, ПАИ

30 октября в Кремле под председательством президента России Владимира Путина пройдёт заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Как сообщает пресс-служба главы государства, участники заседания обсудят меры, направленные на реализацию Концепции государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.

Кроме того, в повестке дня будут вопросы, связанные с работой Совета по обеспечению экологических прав граждан, в частности доступа к информации о состоянии окружающей среды и строительстве объектов переработки бытовых отходов.

По окончании заседания президент и члены Совета примут участие в церемонии открытия мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» (скульптор Г. Франгулян) на проспекте Академика Сахарова. На торжественном мероприятии будет присутствовать Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.