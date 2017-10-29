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Общество

Заседание совета по правам человека и открытие «Стены скорби» проведёт 30 октября президент

30 октября в Кремле под председательством президента России Владимира Путина пройдёт заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Как сообщает пресс-служба главы государства, участники заседания обсудят меры, направленные на реализацию Концепции государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.

Кроме того, в повестке дня будут вопросы, связанные с работой Совета по обеспечению экологических прав граждан, в частности доступа к информации о состоянии окружающей среды и строительстве объектов переработки бытовых отходов.

По окончании заседания президент и члены Совета примут участие в церемонии открытия мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» (скульптор Г. Франгулян) на проспекте Академика Сахарова. На  торжественном мероприятии будет присутствовать Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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