Пассажирский автобус вспыхнул в центре Печор

15:49, 29 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 29 октября, около 10:35 в городе Печоры на центральной площади, на конечно остановке, произошло возгорание в пассажирском автобусе «Печоры – Псков». Как стало известно Псковском агентству информации, в транспортном средстве вспыхнул моторный отсек.

На момент прибытия пожарного расчета пассажиры и водитель самостоятельно вышли из автобуса. Никто не пострадал.

Отметим, что загоревшийся автобус марки «Вольво» принадлежит Печорской транспортной компании «Нива».