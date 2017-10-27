Глава Минфина не прогнозирует существенного изменения курса рубля до конца года

17:26, 29 октября 2017, ПАИ

До конца года курс рубля существенно не изменится, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 1".

Глава Минфина сказал, что сложившийся за последние месяцы курс рубля будет стабильным и сохранится до конца года.

Как пишет «Российская газета», ранее о том, что существенного изменения курса рубля не ожидается, говорил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, на текущей неделе о стабилизации курса рубля заявлял президент страны Владимир Путин.