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Обломки разбившегося вертолёта обнаружили спасатели у берегов Шпицбергена

Спасатели обнаружили обломки пропавшего гражданского вертолёта Ми-8 у берегов Шпицбергена, недалеко от Баренцбурга. Как пишут российские СМИ, части найдены на глубине 200 метров на дне моря  на расстоянии более чем в два километра к северо-востоку от мыса Хеер.

В настоящее время ведётся поиски тел погибших.

Вертолёт пропал с радаров 26 октября. Им управлял пилот из Тобольска Евгений Баранов, вторым пилотом был тюменец Владимир Фролов. На борту воздушного судна находилось трое учёных из НИИ Арктики и Антарктики и пятеро членов экипажа.

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