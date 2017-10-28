Обломки разбившегося вертолёта обнаружили спасатели у берегов Шпицбергена

17:01, 29 октября 2017, ПАИ

Спасатели обнаружили обломки пропавшего гражданского вертолёта Ми-8 у берегов Шпицбергена, недалеко от Баренцбурга. Как пишут российские СМИ, части найдены на глубине 200 метров на дне моря на расстоянии более чем в два километра к северо-востоку от мыса Хеер.

В настоящее время ведётся поиски тел погибших.

Вертолёт пропал с радаров 26 октября. Им управлял пилот из Тобольска Евгений Баранов, вторым пилотом был тюменец Владимир Фролов. На борту воздушного судна находилось трое учёных из НИИ Арктики и Антарктики и пятеро членов экипажа.