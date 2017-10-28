Неизвестные в масках обворовали воинскую часть в Одессе

17:15, 29 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 29 октября, люди в балаклавах попытались захватить воинскую часть в Одессе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя командования воздушных сил ВС Украины, неизвестные сломали забор и вывезли часть имущества в неизвестном направлении.

Злоумышленников было около 40 человек. Они назвали себя представителями торгово-развлекательного центра City Center.

В ведомстве добавили, что сейчас на месте инцидента работают представители прокуратуры.