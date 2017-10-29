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Общество

Как подготовить машину к зиме рассказали псковичам в МЧС

Как подготовить автомобиль к зиме рассказали в Главном управлении МЧС России по Псковской области. «Подготовкой нужно заниматься заранее, так как это может занять не один день», - сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления.

К эксплуатации в холодное время года необходимо подготовить двигатель, аккумулятор, кузов,  шины, тормоза, провести  регулировку, обслуживание оптики и отопления салона, заменить жидкости. Особое внимание рекомендуется обратить на моторное масло. Специалисты советуют перед зимой обязательно его заменить. Кроме того, необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости – антифриза. Здесь стоит ориентироваться на сроки замены, которые рекомендованы производителем.

Перед началом зимы необходимо проверить состояние аккумуляторной батареи, обратить внимание на срок ее службы. Если аккумулятор прослужил 2-3 года, то он нуждается в стационарной подзарядке. Кроме того, нужно вспомнить, как вел себя аккумулятор прошедшей зимой: если он с трудом проворачивал двигатель при запуске, то возможно пора подумать о его замене.

При подготовке машины к холодам важно обратить внимание на выбор зимних шин. Летняя резина не предназначена для езды на автомобиле при температуре воздуха менее плюс 5-7 градусов. 

Также нужно  проверить состояние тормозной жидкости: рекомендуется менять её раз в два года.

«Зимняя погода непредсказуема, поэтому держать исправными стеклоочистители нужно всегда, тем более, что, согласно ПДД, движение в случае их поломки запрещено. К зиме лучше установить новые дворники и заменить летнюю жидкость в бочке омывателя на зимнюю», - отметили в пресс-службе.

В автомобиле без хорошо работающего отопителя салона уже осенью холодно, поэтому проверять это устройство нужно заранее.

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