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Общество

Сервис по борьбе с ложной информацией создал основатель Wikipedia

Основатель сетевой энциклопедии Wikipedia Джимми Уэйлс заявил о намерении запустить в пробном режиме онлайн-сервис по борьбе с распространением недостоверной и заведомо ложной информации в СМИ. Об этом он сообщил на деловом форуме Global Synergy Forum в Нью-Йорке, пишет ТАСС.

Сервис будет называться Wikitribune. На одноименном сайте, по замыслу разработчика, будут размещаться прошедшие тщательную проверку на достоверность новости. Готовить статьи к публикации будет группа редакторов и журналистов. Около десяти человек уже приняты на работу.

По словам Джимми Уэйлса, сейчас проект находится на стадии  закрытого бета-тестирования. «Мы намерены открыться очень, очень тихо в какой-то момент в ближайшем будущем», - сказал он. 

Разработчик добавил, что работал над проектом год, а размышлял над идеей – не меньше пяти лет.

Планируется, что финансироваться Wikitribune будет за счет добровольных пожертвований, а редактировать новости смогут все желающие, но публиковаться они будут только после проверки сотрудниками ресурса.

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