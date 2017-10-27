Сессия школы одарённых детей «Камертон» начнётся 30 октября в Пскове

17:43, 29 октября 2017, ПАИ

С 30 октября по 4 ноября в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова пройдет первая в новом учебном году осенняя сессия областной музыкальной школы одаренных детей «Камертон».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения, в рамках школы оттачивать свои исполнительские навыки у ведущих преподавателей колледжа искусств будут около 50 учащихся учреждений дополнительного образования Пскова, Великих Лук, Новосокольников, Острова, Опочки, Порхова, Себежа, Дедович, Струг Красных, Усвят, Куньи, Пустошки.

Для учащихся и их преподавателей помимо образовательной разработана культурно-просветительная программа. Ребята посетят концерт студентов специальности «Музыкальное искусство эстрады», посвященный 100-летию Великой октябрьской социалистической революции 1917-го года, традиционный концерт-презентацию исполнительских отделений колледжа, а также примут участие в акции «Ночь искусств».

Напомним, что среди учащихся школы «Камертон» - начинающие дирижеры, вокалисты, исполнители на фортепиано, скрипке, духовых и русских народных инструментах. Многие из них являются лауреатами и дипломантами областных, Всероссийских и Международных конкурсов.