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Общество

Умер создатель образа Дарта Вейдера

В возрасте 86 лет скончался автор образа Дарта Вейдера  британский художник по костюмам Джон Молло. Как пишет российские СМИ со ссылкой на агентство SUN, художник страдал от сосудистой деменции.

Джон Молло впервые встретился с автором «Звездных войн» Джорджем Лукасом в 1975 году, после чего был принят на работу в качестве дизайнера костюмов. Именно он придумал образы Дарта Вейдера, Леи Органы, Хана Соло, Оби-Вана Кеноби и штурмовиков. На это у художника ушло три месяца.

Создатель рассказывал, что костюм Вейдера получился из рясы, мотоциклетного костюма, немецкого шлема и противогаза.

За фильм 1977 года «Эпизод IV: Новая надежда» художник был удостоен Оскара за лучший дизайн костюмов.

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