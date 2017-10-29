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Общество

Составлен рейтинг лучших концепт-каров от советских инженеров

Журналисты издания Daily-Motor.Ru подготовили ТОП-3 лучших концепт-каров, разработанных советскими инженерами, но не поступивших в серийное производство.

Как пишет издание, по мнению экспертов, самым интересным прототипом автомобиля в СССР был концепт «АЗЛК» – «Москвич-2144 Истра», разработкой которого занимался дизайнер Сергей Ивакин. Прототип 1985 года выглядел для того времени как «машина будущего» с футуристичными линиями кузова, большой площадью остекления, боковыми дверьми, открывающимися вверх. Концепт был оснащён дизельным мотором фирмы Elsbett и автоматической коробкой передач. В 1991 году был выпущен макет прототипа.

Второе место занял  электрокар «ВАЗ-2702 Пони», презентация которого состоялась в 1982 году. Он мог стать первым отечественным электромобилем, вышедшим на рынок Советского Союза. Электрокар прошел тестовые испытания, в ходе которых было выявлено, что установленная на него батарея  НЦ-125 требует  слишком частой профилактики при полных разрядах. Ее планировалось доработать, но поставщик этих аккумуляторов (НПО «Источник») отказался от выпуска дорогостоящей батареи.

ТОП-3 замыкает внедорожник «НАМИ ЛУАЗ-Прото», разработанный  инженерами под руководством Г. Хаинова. Автомобиль представили в 1988 году, а под его капот установили мотор МеМ3-245 от «Таврии».

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