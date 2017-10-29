Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 30 октября

18:06, 29 октября 2017, ПАИ

30 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода, выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть северных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +3 градусов, днем - от 0 до +5.

Атмосферное давление – низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.