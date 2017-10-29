Арбитр КХЛ с пробитой головой и без сознания обнаружен в «Шереметьево»
В аэропорту «Шереметьево» был обнаружен с пробитой головой и без сознания арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Павел Комаров. Как пишут 29 октября федеральные СМИ, произошло это ещё в пятницу, 27 октября.
Судья через Москву летел из Риги в Нижний Новгород. Его обнаружил водитель трансфера, когда самолет уже вылетел из столицы.
Павла Комарова госпитализировали. По мнению медиков, удар ему был нанесён тупым предметом сверху. В настоящее время арбитр находится в больнице, он не будет работать на матчах в ближайший месяц.
Супруга арбитра написала заявление в полицию, ведется расследование.