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Общество

Арбитр КХЛ с пробитой головой и без сознания обнаружен в «Шереметьево»

В аэропорту «Шереметьево» был обнаружен с пробитой головой и без сознания арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Павел Комаров.  Как пишут 29 октября федеральные СМИ, произошло это ещё в пятницу, 27 октября. 

Судья через Москву летел из Риги в Нижний Новгород. Его обнаружил водитель трансфера, когда самолет уже вылетел из столицы.

Павла Комарова госпитализировали. По мнению медиков, удар ему был нанесён тупым предметом сверху.  В настоящее время арбитр находится в больнице, он  не будет работать на матчах в ближайший месяц.

Супруга арбитра написала заявление в полицию, ведется расследование.

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