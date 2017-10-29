Китайцы обвинили NASA в сокрытии информации об угрожающем Земле объекте

18:41, 29 октября 2017, ПАИ

Китайские астрономы обвинили специалистов Национального космического агентства NASA в сокрытии информации о приближении к Земле космического объекта.

Как пишут зарубежные СМИ, китайские астрофизики считают, что объект, который они назвали G2-939, может упасть на Землю 31 октября. Рухнет он, по мнению специалистов, в Тихий океан или акваторию Индии.

Учёные при этом отмечают, что серьёзной угрозы в себе космическое тело не несёт, но уверены, что NASA должно было проинформировать о появлении неожиданных небесных тел вблизи Земли.