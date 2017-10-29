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Общество

Китайцы обвинили NASA в сокрытии информации об угрожающем Земле объекте

Китайские астрономы обвинили специалистов Национального космического агентства NASA в сокрытии информации о приближении к Земле космического объекта.

Как пишут зарубежные СМИ, китайские астрофизики считают, что объект, который они назвали G2-939, может упасть на Землю 31 октября. Рухнет он, по мнению специалистов,  в Тихий океан или акваторию Индии.

Учёные при этом отмечают, что серьёзной угрозы в себе космическое тело не несёт, но уверены, что  NASA должно было проинформировать о появлении неожиданных небесных тел вблизи Земли.

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