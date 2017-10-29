Правила пожарной безопасности во время отопительного сезона напомнили специалисты порховичам

18:47, 29 октября 2017, ПАИ

29 октября начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам провёл рейд в Порхове. Он был организован в рамках сезонной профилактической операции «Отопительный сезон» и Месячника гражданской обороны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда были проинструктированы под роспись 15 человек, они получили памятки о мерах пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования, электрооборудования и газовых приборов, а также памятки по действиям населения при получении сигналов гражданской обороны.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории Порховского района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Жителям также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.